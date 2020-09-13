أول تعليق من سعود كريري بعد إصابته بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

وجّه سعود كريري، مدير الكرة في نادي الهلال، رسالة إلى الجماهير الرياضية، وذلك بعد التأكد من إصابته بـ فيروس كورونا.

سعود كريري يُطمئن الجماهير:

وقال كريري في مقطع فيديو نشره عبر حسابه Snap Chat: “الحمد لله بداية أحب أطمئنكم أن أمورنا بخير، وصحيح العينات جاءت إيجابية وتبين إصابتنا بالفيروس ولكننا بلا أعراض وأنا بصحة جيدة ولله الحمد”.

وأضاف كريري: ” نحن هنا نحتاج إلى دعواتكم الصادقة، ومرة ثانية الله يعطيكم ألف عافية، الحمد لله على كل حال”.

وكان نادي الهلال أعلن، اليوم السبت، عن إصابة 5 من لاعبي الفريق الكروي الأول بـ فيروس كورونا، إضافة لإصابة سعود كريري مدير الكرة في الفريق بالفيروس أيضًا.

وكشف الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة أمس الجمعة، والثانية كانت اليوم السبت.

سداسي الهلال يخضع لإجراءات العزل الصحي:

ويخضع السداسي لإجراءات العزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.







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