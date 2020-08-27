صورة من سعود كريري تُثير الغموض والجدل

المواطن - محمد سمعه

أثار سعود كريري مدير الكرة بنادي الهلال، الجدل وذلك بعد نشره صورة غامضة عبر حسابه في Snap Chat مؤخرًا.

ونُشرت الصورة في حساب كريري عبر Snap Chat حيث كُتب عليها كلمة “قريبًا” مما أثار الجدل حول إمكانية رحيله عن الفريق الهلالي.

سعود كريري سببًا من أسباب تتويج الهلال بلقب أبطال آسيا 2019

ويُعد كريري واحدًا من الأبطال الذي ساهم في تهيئة لاعبي الهلال لـ التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، على حساب فريق أوراوا الياباني.

تغريدة غريبة بسبب صدارة الهلال للدوري

ومن ناحية أخرى، وجّه فلاح القحطاني، الإعلامي والناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية، تغريدة غريبة للجماهير وذلك بمناسبة اقتراب الهلال من الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب القحطاني عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أمس الأربعاء: “النصر بطل الدوري الاستثنائي وهو بطل أول دوري بمسمى الأمير محمد بن سلمان، أقوى وأعظم دوري مر بتاريخ الكرة السعودية”.

وواصل القحطاني قائلًا: “مهما كان الفريق الذي سيُحقق اللقب لكنه بلا شك، سيبقى خلف النصر سواء في الأولوية أو في حتى عدد بطولات الدوري، النصر لا يزال أكثر الأندية السعودية تحقيقًا للدوري برصيد 17 دوريًا”.

ويتصدر بطل آسيا 2019 حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 63 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر.





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