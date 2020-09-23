أيمن يحيى: مجموعتنا صعبة ولكننا قادرون على تقديم الأفضل

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أيمن يحيى على صعوبة مجموعة العالمي في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، مشددًا على أن فريقه يمتلك لاعبين على مستوى عال.

أيمن يحيى يؤكد صعوبة المجموعة

وتحدث أيمن يحيى عن مواجهة النصر المقبلة ضد العين الإماراتي قائلًا: “قدمنا مستوى جيدًا أمام السد في المباراة الماضية ولعبنا مباراة جيدة وأمام العين غدًا بإذن الله سنكون أفضل”.

وتابع نجم نادي النصر تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الذي عُقد، اليوم الأربعاء: “لدينا مجموعة على مستوى عالٍ في الفريق وبمساعدة بعضنا البعض سنحقق ما نريد بإذن الله”.

واختتم نجم النصر الواعد، أيمن يحيى تصريحاته قائلًا: “صحيح أن مجموعتنا صعبة لكن لدينا لاعبون قادرون على تقديم أفضل المستويات إن شاء الله”.

النصر ضد العين

ويلعب النصر ضد العين الإماراتي، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ويطمح العالمي لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز.

وقبل مباراة النصر ضد العين غدًا، يتصدر العالمي ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 11 نقطة، فيما يتذيل الفريق الإماراتي الترتيب بنقطتين.

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