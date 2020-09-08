إبراهيم غالب يغضب الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أثار إبراهيم غالب نجم نادي النصر السابق، غضب جماهير العالمي بعد مشاركته لاعبي الهلال أثناء احتفالهم بالتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إبراهيم غالب يحتفل

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لعدد من لاعبي الهلال بينهم نواف العابد، ياسر الشهراني، سلمان الفرج والبيروفي أندريه كاريلو، بصحبة إبراهيم غالب وبعض أصدقائهم، وهو يحتفلون بلقب الدوري.

وأبدت الجماهير استغرابها من ظهور إبراهيم غالب مع لاعبي الهلال ومشاركتهم الاحتفال بالتتويج باللقب، خاصة أنه مثل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لسنوات طويلة، ما دفعه لانتقاده.

وعلق أحد الجماهير قائلًا: “إبراهيم غالب !!! عيب عليك يا رجل ؟ مثلت النصر وحملت الكبتنية بـ نادي النصر وتفرح بـ فوز الهلال وأمام النصر ؟.. والله لو لاعب آخر .. بمشيها لكن أنت أحد أبناء النصر؟، والمشكلة الأكبر حملت الكبتنية بالنصر”.

على الجانب الآخر، دافعت الجماهير الهلالية عن اللاعب، خاصة أنه لا يلعب في صفوف النصر خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن أي لاعب يحلم بالانضمام إلى صفوف الزعيم والتتويج بالبطولات.

غاب يودع النصر

وكان غالب قد ودع النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019 بعد مسيرة دامت لمدة 13 عامًا في صفوفه، وانضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في صفقة انتقال حر، ولكن فسخ العقد بعد ذلك ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب غالب في نادي النصر منذ عام 2006، وتوج معه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، كأس ولي العهد موسم 2014، كأس الأمير فيصل بن فهد 2008، وبطولة بني ياس الدولية موسم 2013/ 2014.







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