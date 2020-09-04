إحصائية سلبية تُلاحق نادي الاتحاد أمام الكبار

المواطن - مروة نبيل

يُعاني نادي الاتحاد من تراجع أمام الكبار في السنوات الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد النصر اليوم.

نادي الاتحاد يُعاني

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نادي الاتحاد خسر ضد النصر 11 مرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة إلى أن نادي الاتحاد لم يخسر أكثر ضد أي فريق آخر ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث هُزم أمام الهلال والأهلي 11 مرة أيضًا.

ويأمل العميد استعادة نغمة الانتصارات على ملعبه ضد النصر اليوم، حيث يعود آخر فوز حققه على أرضه في الدوري السعودي للمحترفين إلى موسم 2010/ 2011، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد ضد النصر

ويلعب الاتحاد ضد النصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.







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