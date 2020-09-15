إحصائية مميزة لـ النصر في آخر 10 مباريات آسيوية

المواطن - مروة نبيل

يسير النصر بشكل مميز في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا خلال المباريات الأخيرة، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهته ضد سيباهان الإيراني اليوم.

العالمي يتألق

وأشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي خلال آخر 10 مواجهات خاضها في المسابقة القارية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في تحقيق الفوز 6 مرات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مواجهة واحدة فقط، وذلك قبل مباراته ضد سيباهان الإيراني.

النصر ضد سيباهان

ويلعب العالمي ضد سيباهان الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وقبل مباراة النصر ضد سيباهان اليوم، يحتل العالمي المركز الثاني في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن السد المتصدر، فيما يقع الفريق الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.







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