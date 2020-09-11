سبب سفر كيم جين سو مع النصر

المواطن - مروة نبيل

سافر الكوري الجنوبي كيم جين سو مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الدوحة، من أجل استكمال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

فيتوريا يُجهز كيم

وغاب كيم جين سو عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري أبطال آسيا 2020، حيث ضم المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المغربي عبدالرزاق حمدالله، البرازيلي مايكون، الأسترالي براد جونز والوافد الجديد مارتينيز.

وعلى الرغم من غيابه عن القائمة الآسيوية، إلا أن تقارير صحافية أكدت أن فيتوريا فضل اصطحاب الظهير الأيسر الكوري إلى الدوحة، من أجل تجهيزه لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد المقرر انطلاقه الشهر المقبل.

كيم جين سو نصراوي

وأنهى نادي النصر قبل عدة أيام إجراءات التعاقد رسميًا مع كيم جين سو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد ممتد لمدة سنتين حتى 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسبق أن شارك الظهير الأيسر الكوري طوال مسيرته في 208 مباريات، وسجل 12 هدفًا وصنع 22 أخرى، ويسعى لمواصلة التألق خلال تجربته الجديدة مع النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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