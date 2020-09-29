إزالة رائحة العرق من الإبط

يبحث الكثير عن طرق طبيعية آمنة تعمل على إزالة رائحة العرق من الإبط حيث أن هناك منتجات كيميائية عديدة ولكن يكون تأثيرها على الجلد فيما بعد خطر فتسبب الالتهابات له.

التعرق الزائد

يحدث أن يكون هناك تعرق زائد من الجسم هذا التعرق دليل على وجود مرض ما لابد من علاجه وسيذكر لنا موقع المواطن عن ما هو التعرق أسبابة وكيف يمكن تجنبه إلى حد ما وكيف يمكن علاجه بالطرق الطبيعية الآمنة.

ما هي عملية التعرق

التعرق من العمليات المهمة لجسم الإنسان فهي عملية طبيعية للجسم حيث من خلالها يخرج السموم الموجودة بالجسم إلى جانب جعل الجسم منضبط في درجة حرارته.

فليس من الطبيعي أن تجد شخص لا يعرق أو أن الشخص يعرق بكمية كبيرة عن المعدل الطبيعي فإذا كان الأمر كذلك فلابد من استشارة الطبيب لأن الاضطراب في عملية التعرق يحدث أمراض.

زيادة أو نقص التعرق ترجع إلى اضطراب في هرمونات الجسم.

تعديل أسلوب الحياة يخفف من التعرق

كما أن رائحة العرق الكريهة ترجع إلى تكاثر البكتريا في أماكن ظهور البكتريا وأيضًا إلى الجينات الوراثية، فإذا أصبح الشخص يتعرق بطريقة شديدة أو أنه من طفولته فيرجع هذا إلى عوامل وأسباب من أهمها:

الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة مثل السرطان ومرضى السكر المنخفض تزداد لديهم نسبة التعرق بسبب المجهود الذي يبذله الجسم في المحافظة على توازنه.

كما أن الأشخاص الذين يكثرون من شرب الكحول والمخدرات تجد لديهم زيادة في التعرق لعدم قدرة الجسم بتحمل كل هذه السموم الداخلة إلى الجسم.

أيضًا زيادة التعرق تأتي بسبب الضغط العصبي والانفعال تجد أن الشخص عند تعصبه يتعرق كثيراً فمشاعر الغضب والاضطراب تعمل على زيادة التعرق.

كثرة تناول الشخص للمأكولات الحارة تزيد من مقاومة الجسم للحرارة الداخلة له فتؤدي إلى تعرقه كردة فعل للحرارة.

كذلك السيدات عن وصولهم سن اليأس تجد أن هناك اضطراب في الهرمونات بسبب انقطاع الدورة الشهرية فيحدث لخبطة في الهرمونات مما تؤدي غلى زيادة التعرق.

وأيضًا يكون التعرق الشديد بسبب عوامل وراثية.

كذلك تجد أن الأشخاص الذين يصابون بالحمى تجد لديهم نسبة تعرق عالية.

معلومات عن إزالة رائحة العرق من الإبط

قبل الحديث بالذكر كيف يمكن إزالة رائحة العرق من الإبط بالطرق الطبيعية هناك نصائح ومعلومات تخفف من حدة رائحة العرق ومن هذه النصائح:

يجب على الشخص تجفيف جسمه جيداً بعد أن يأخذ دش للاستحمام حيث أن ارتداء الملابس على جسم رطب تجعل رائحة الملابس غير مستحبة.

حرص الشخص على ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والابتعاد عن الملابس التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الصناعية.

يمكنك ارتداء الملابس القطنية الفاتحة فقط في ساعات النهار وخاصه إذا كان الجو حار فالملابس الفاتحة تقلل من امتصاص الشمس للحرارة وبالتالي تخفف من التعرق.

إذا رغبت في إزالة رائحة العرق من الإبط عليك بغسل الملابس مباشرةً وعدم تركها أو لبسها أكثر من مرة وهي موجود عليها آثار التعرق السابقة.

عليك بغسل الملابس مباشرةً وعدم تركها أو لبسها أكثر من مرة وهي موجود عليها آثار التعرق السابقة. مداومة الشخص على أخذ دش استحمام مرتين في اليوم تقريبًا مرة في ساعات النهار ومرة قبل النوم أو مع بذل أي مجهود تسبب في حدوث رائحة العرق وبالأخص في فصل الصيف حيث ارتفاع درجة الحرارة العالية.

حرص الشخص على تناول كميات كبيرة من الماء التي تقوم بالتنفيس عن الجسم وطرد الأملاح والدهون التي تسبب في ظهور رائحة العرق.

كما يساعد التقليل من الأطعمة الدهنية أو الأطعمة المالحة التي تحتوي على نسب عالية من الملح في التخفيف من عملية التعرق وبالتالي يقلل من رائحة العرق.

الشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على نسبة كافيين سبب من الأسباب الرئيسية في حدوث التعرق فيجب التقليل من شرب الكافيين أو حتى تجنبهم في أيام الصيف حيث ارتفاع درجة الحرارة التي تساعد مع الكافيين في حدوث التعرق.

حرص الشخص على النظافة الكاملة وخاصة منطقة تحت الإبط وإزالة شعر الإبط الذي بدوره يعمل على إزالة رائحة العرق من تحت الإبط.

وصفات منزلية تعمل على إزالة رائحة العرق من الإبط

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة رائحة العرق من الإبط دون اللجوء إلى المنتجات الكيمائية التي تضر بالجلد ومن هذه الوصفات:

زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند في إزاله رائحة العرق من الإبط فهو مطهر للبكتريا الجلدية.

المكونات

ملعقتان من جوز الهند. خمسة جرام من حمض الستريك. فنجان من الماء الفاتر.

طريقة العمل

ضعي قطرات بسيطة من زيت جوز الهند تحت الإبط وقومي بالتدليك.

ثم قومي بشطف المنطقة بفنجان الذي يوجد به الستريك مع جوز الهند.

ثم قومي بوضع جوز الهند مرة أخرى تحت الإبط.

حاولي أن تكرر هذه الخطوة صباحًا ومساءً.

خلطة النعناع

تساعد هذه الخلطة في إزالة رائحة العرق من الإبط لأن الأساس في هذه الخلطة هي النعناع لما له من رائحة جميلة كما أنه مطهر للبكتريا استخدمي مع النعناع العناصر الآتية (جوز الهند ونشا الدرة وصودا الخبز).

مكونات الخلطة

معلقتان صغيرتان من زيت النعناع. أربعين جرام من زيت جوز الهند. أربعين جرام من النشا. أربعين جرام من صودا الخبز.

طريقة العمل

في إناء صغير قومي بوضع جميع المكونات من (زيت النعناع والنشا وصودا الخبز وجوز الهند).

امزجي المكونات جيداً حتى يتجانس ويصبح قوامه كريمي.

قومي بوضعه تحت الإبط.

ثم يشطف جيداً يمكنك استخدامها قبل الاستحمام.

شارك الخبر