إضافة 4 ملاعب في مدينة الملك فيصل الرياضية

المواطن - مروة نبيل

وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بإضافة عدد من الملاعب في مدينة الملك فيصل الرياضية في منطقة جازان.

مدينة الملك فيصل الرياضية

وأشار حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إلى أن الفيصل وجه بإضافة 4 ملاعب رديفة بكامل خدماتها في مدينة الملك فيصل بمنطقة جازان، لخدمة أندية المنطقة ورياضييها.

وكان وزير الرياضة قد تفقد بالأمس مدينة الملك فيصل الرياضية، كما التقى رؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة، وذلك على هامش زيارته جازان واجتماعه مع نائب أمير المنطقة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وزير الرياضة سعيد بتطور جازان

وأعرب وزير الرياضة عبر حسابه على “تويتر”، عن سعادته بالتطور الكبير الذي تشهده جازان، مشيدًا في الوقت ذاته بأفكار ومقترحات شباب وشابات المنطقة لتطوير النشاط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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