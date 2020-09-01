أبرز ما جاء في اجتماع نائب أمير جازان مع وزير الرياضة

المواطن - مروة نبيل

استقبل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء يوم الاثنين.

نائب أمير جازان يستقبل الفيصل:

وعقد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اجتماعاً بعدد من شباب وشابات المنطقة وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور والحاضرات، ولكل ما من شأنها الارتقاء بجميع الألعاب والرياضات بالمنطقة، والهوايات المفضلة التي يفترض العمل عليها لتلبية احتياجاتهم، ومنها الرياضات والألعاب البحرية.

وتعمل وزارة الرياضة بالتعاون مع إمارة المنطقة خلال الفترة الحالية على تحديد موقع مناسب لإقامة مركز يعد الأول على مستوى المملكة لممارسة هذا النوع من الرياضات.

وناقش نائب أمير جازان مع وزير الرياضة عددًا من المبادرات الشبابية التي تقدم بها شباب وفتيات جازان، والآلية المناسبة لتحفيزهم وتشجيعهم للإبداع فيها، وإمكانية تطبيقها في منطقة جازان.

وزير الرياضة يجتمع برؤساء الأندية:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء تفقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مدينة الملك فيصل الرياضية بمنطقة جازان.

وقام وزير الرياضة خلال زيارته بلقاء رؤساء الأندية الرياضية بمنطقة جازان، حيث اطلع على التقارير والبرامج الخاصة بها.

وكان الفيصل قد التقى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وبحثا سبل تعزيز الحراك الرياضي، وممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتطوير المستويات لتحقيق التميز في عدة رياضات، تحقيقًا لأهداف برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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