إعلان حالة الطوارئ في مطار الدوحة

المواطن - متابعة
أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية ، اليوم الاثنين حالة الطوارئ وتحويل عدد من الرحلات قبل هبوطها بمطار حمد الدولي.
وأكدت الخطوط القطرية، في بيان لها أن طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 747 تعرضت لخلل فني ، قبل أن تهبط الطائرة بسلام دون وقوع أي حادث.
وتطلب الأمر تحويل عدد من الرحلات قبل هبوطها بمطار حمد الدولي، وإعلان حالة الطوارئ.
وأكدت الشركة اعتذارها، في بيان لها للمسافرين عن أي إزعاج نشأ عن هذا الأمر .
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