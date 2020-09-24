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إيقاف 3 أشخاص أتلفوا 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة – جازان

إيقاف 3 أشخاص أتلفوا 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة – جازان

2020/09/24
الساعة 10:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إيقاف 3 أشخاص أتلفوا 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة – جازان
المواطن - واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة – جازان، ( وهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر).

وأضاف الغامدي أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


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