إيقاف 3 أشخاص أتلفوا 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة – جازان

المواطن - واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة – جازان، ( وهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر).

وأضاف الغامدي أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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