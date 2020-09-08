اتحاد الرياضة للجميع يطلق النسخة الثانية لمبادرة معًا نتحرك

المواطن - مروة نبيل

كشف اتحاد الرياضة للجميع عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “معًا نتحرك”، بعد النجاح الذي حققته هذه المبادرة منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي.

ويعتزم اتحاد الرياضة للجميع التعاون مع شركة نايكي العالمية وإطلاق تحدي “90 كيلومترًا” للمشي والجري، على مدى أربعة أسابيع ابتداءً من يوم 13 من شهر سبتمبر الجاري.

اتحاد الرياضة للجميع يعلن التحديات:

وأعلن اتحاد الرياضة للجميع أن التحديات الأسبوعية ستكون متاحة لجميع من تتجاوز أعمارهم 16 سنة، حيث سيتم تنظيم هذه الفعاليات بدعم وثيق من وزارة الرياضة وضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، كما سيتم التعاون مع تطبيق Nike Run Club للهواتف الذكية وتخصيص لوحة صدارة لإظهار أبرز الإنجازات المتعلقة بالنسخة الثانية من مبادرة معًا نتحرك.

وستنطلق النسخة الثانية من مبادرة معًا نتحرك بالتزامن مع التحضيرات للاحتفال باليوم الوطني الـ90 للسعودية، في 23 من شهر سبتمبر من كل عام، حيث ستحمل المبادرة بين طياتها تحدي للركض والمشي لمسافة إجمالية تبلغ 90 كيلومترًا ضمن فترة التحدي، من أجل تعزيز الوعي بالصحة بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال تقسيم التحديات الأسبوعية ورفع مسافات التحدي بشكل تدريجي في كل أسبوع.

وسيبدأ المشاركون في تحدي الأسبوع الأول بالمشي أو الجري لمسافة 15 كم ابتداءً من 13 سبتمبر، وفي 20 من الشهر ذاته سيبدأ تحدي الأسبوع الثاني وترتفع مسافة المشاركة إلى 20 كم، وفي الأسبوع الثالث من التحدي والذي سيبدأ يوم 27 سيتعين على المشاركين المشي أو الجري لمسافة تبلغ 25 كم، وينتهي التحدي في الأسبوع الرابع والذي سيبدأ في 4 أكتوبر مع تحدي للمشي أو الجري لمسافة 30 كم.

“معًا نتحرك” هدفها تغيير السلوك:

وعلق رئيس اتحاد الرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود على إطلاق النسخة الثانية، قائلًا: “نهدف في النسخة الثانية من معًا نتحرك إلى استمرار دعم هدفنا في تغيير السلوك على المدى الطويل بالتعاون مع شركة نايكي.. إذ إننا نقدم للمشاركين من خلال تحديات المسافات المتعددة متعة ممارسة سلسلة من النشاطات الرياضية على مدار الأسابيع الأربعة، وندفع أفراد المجتمع إلى المشاركة المستمرة في الأنشطة المتعلقة بالرياضة واللياقة البدنية”.

وأضاف: “نأمل بأن نشجع الجميع على ممارسة المشي والتفاعل مع مبادرة معًا نتحرك لتكون إضافة إلى نشاطاتهم اليومية. خصوصًا أن ردود الفعل الإيجابية على النسخة الأولى من المبادرة والتي لمسناها في مواقع التواصل الاجتماعي، قد تركت فينا سعادة غامرة، إذ تحدث العديد من المشاركين عن تجربتهم للمرة الأولى لممارسة المشي بهدف كسب تحدي”.

وواصل خلال تصريحاته قائلًا: “كما نتطلع إلى دور المشاركين النشطين في ممارسة المشي أو الجري لاستقطاب معارفهم إلى مجتمعنا الصحي، ودعوتهم للمشاركة في النسخة الثانية من المبادرة”.

جوائز قيمة للمشتركين:

وفي محاول لتحفيز الجميع على المشاركة وكسب تحدي معًا نتحرك في نسخته الثانية، سيتم إدراج المشاركين الذين أكملوا التحدي لمسافة 90 كم، سواء من خلال المشي أو الركض وفي الإطار الزمني المحدد ضمن عملية سحب على عدد من الجوائز القيّمة بشكل تلقائي.

كما ستتاح لهم فرصة الفوز بواحدة من 10 أطقم كاملة لممارسة الجري من تقديم شركة نايكي، بالإضافة إلى فرصة الفوز بواحدة من 40 جائزة بقيمة 500 ريال مقدمة من اتحاد الرياضة للجميع.

طريقة التسجيل في مبادرة “معًا نتحرك”:

ومن أجل ضمان فرصة دخول للسحب الخاص بتحدي معًا نتحرك، يترتب على الراغبين في المشاركة تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بهم في موقع شارك للفعاليات الرياضية، ومن ثم تسجيل البريد ذاته في تطبيق Nike Run Club.

مبادرة “معًا نتحرك”:

وكانت النسخة الأولى من “معًا نتحرك” قد تم إطلاقها في شهر يوليو من العام الحالي، وشهدت المبادرة الافتراضية والتي أطلقها اتحاد الرياضة للجميع تسجيل 2,626 مشاركًا، ومنافستهم في ماراثون المشي والركض على مسافة إجمالية قدّرت بنحو 44,850 كم على مدار 10 أيام، كما شارك نحو 40 رياضيًّا محترفًا وشبه محترف في أنشطة المسافات الكاملة ونصف المسافة للمارثون الصيفي.

وتعد النسخة الأولى من مبادرة معًا نتحرك أول فعالية يتم تنظيمها من قبل اتحاد الرياضة للجميع بعد رفع حظر التجول، إذ استقطبت النسخة الأولى العديد من المتسابقين من كافة الفئات العمرية ومختلف مناطق المملكة، واستطاع إكمال كامل مسافة الماراثون حوالي 62.8% من المشاركين، بينما بلغت نسبة المشاركين الذين أكملوا نصف المسافة 30.9%، في حين بلغت نسبة مشاركة الأطفال في الماراثون 6.4%.

وتأتي النسخة الثانية من مبادرة معًا نتحرك بدعم من تطبيق Nike Run Club، حيث يوفر هذا التطبيق الأدوات الافتراضية التي يحتاجها أي شخص يرغب في ممارسة رياضة الجري، ويوفر أيضًا فرصة للعدائين المتمرسين للمشاركة في العديد من التحديات وتتبع مساراتهم عبر نظام تحديد المواقع العالمي GPS، إضافةً إلى إنشاء خطط تدريب مخصصة لتحقيق الأهداف، ومشاركة نتائج السباق مع الأصدقاء، والحصول على نصائح صوتية مشجعة لنخبة من الرياضيين، مثل مو فرح، ومنال رستم، المدربة الإقليمية في Nike Run Club.

يمكن للراغبين بالحصول على تطبيق Nike Run Club الضغط على الرابط التالي لتحميل التطبيق: https://www.nike.com/sa/nrc-app، كما ترحب مبادرة معًا نتحرك بجميع الراغبين في المشاركة بالتحدي القادم، وذلك من خلال التسجيل عبر هذا الرابط: https://www.sharek.sa/ar/event/step-together.

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