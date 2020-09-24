افضل غسول للبشرة الجافة

البشرة الجافة لها أنواع معينة وخاصة بها من جميع أدوات ومستحضرات التجميل والبشرة، لذلك لابد أن تتعرفي على افضل غسول للبشرة الجافة للقضاء على مشاكلها وجعل البشرة نظيفة ونضرة.

غسول البشرة

تعتبر أولى خطوات العناية بالبشرة هي غسل الوجه، بالتالي لا يمكن أن نقوم بصرف لكثي من الأموال والنفقات على أدوات ومستحضرات التجميل والمكياج ونقوم بإهمال بداية وأساس الوجه وهو غسل الوجه،لذلك لابد أن نقوم بإعطاء هذا الأمر أهمية كبيرة ونهتم بما نستخدمه في تنظيف وغسل الوجه يوميًا.

وبالتالي فإنه يمكنك أن تستخدمي افضل غسول للبشرة الجافة والتي يعمل على تنظيف البشرة جيدًا من الأتربة والتراكمات بالإضافة إلى أنه يكون مصمم خصيصًا للبشرة الجافة والتي لا تحتوي على أي دهون وتتعرض كثيرًا إلى التشققات والتجاعيد ويهر لها بعض الحبوب والقشور دون سبب داعي.

بالإضافة إلى أن أصحاب البشرة الجافة هم أكثر الناس التي تتعرض إلى مشاكل كثيرة خاصةً في فصل الشتاء، حيث تتعرض البشرة إلى الجفاف بشكل أكبر من المعتاد بالإضافة إلى الاحمرار والالتهابات التي تظهر على الوجه والإحساس بالشد وعدم الشعور بالراحة من قبل الجلد لذلك يجب الاهتمام بأمر اختيار الغسول الأفضل.

اختيار أفضل غسول للبشرة الجافة

قبل الذهاب إلى شراء غسول للبشرة لابد ان تكوني قد تعرفتي على بعض الأمور التي يجب أن تتوفر في الغسول، قبل هذا أيضًا عليكي أولًا تحديد نوع البشرة والتأكد منها جيدًا، ومن ثم الذهاب إلى الصيدلية وشراء أفضل الأنواع والتي يجب أن تتوفر فيها هذه الصفات:

يجب أن يكون المكان التي تقومي بالشراء منه موثوق فيه ويحتوي على منتجات أصلية.

أن يكون الغسول خالي من الكحوليات لأنها تعمل على اسمرار الجدل وتسبب حساسية وهيجان.

من الهام والضروري جدًا أن يكون الغسول خالي تمامًا من السلفات والبارابين والصابون.

أن يكون الغسول مصنوع خصيصًا لبشرة واحدة وليس موحد للجميع.

يجب أن يكون الغسول قادر على تقوية الحاجز الواقي للجلد.

أن يتوفر في الغسول ميزة استعادة الطبقة الدهنية للجلد.

في بداية الأمر عليكي شراء عبوة صغيرة للتجربة أولًا.

غسول Cetaphil Gentle Skin Cleanser

يعتبر هذا النوع من افضل غسول للبشرة الجافة حيث أنه يعتبر مثالي جدًا للبشرة الجافة وينصح به من قبل العديد من أطباء الجلد والتجميل، فهو خالي تمامًا من الصابون والمكونات الأخرى وبالتالي يوفر تنظيف مثالي وجيد جدًا للبشرة الجافة.

يزيل الأوساخ والغبار وآثار المكياج والأتربة، ومن أهم مميزاته أنه يقوم بالحفاظ على الزيوت الأساسية التي تحتاج إليها البشرة و يستعيدها مرة أخرى.

غسول Neutrogena Hydro Boost Hydrating Cleansing Gel

أما هذا النوع أيضًا فهو يعتبر افضل غسول للبشرة الجافة وهذا من خلال تجارب العديد من السيدات على مستوى العالم، فهو منتج عالمي والأكثر انتشارًا ويستخدمه العديد من السيدات والفتيات حيث أنه يعمل هذا النوع من غسول الوجه على تنظيف الأوساخ والأتربة والشوائب الموجودة على البشرة بلطف.

بالإضافة إلى أنه من الأنواع الغنية بأهم حمض ومادة يحتاجلها البشرة وهو حمض الهيالورونيك الذي يحافظ على رطوبة البشرة بشكل ملحوظ جدًا ولساعات طويلة بعد استخدامه وغسيل الوجه به، فضلًا عن رائحته العطرة والجميلة الطيبة والتي ستزيد شعرك بالحيوية والانتعاش.

ويتم استخدامه من خلال وضع القليل منه على راحة اليد مع القليل من الماء واستخدامه على الوجه بهدوء ولطف، ومن ثم شطف الوجه بالماء الدافئ وتنشيفه بمنشفة قطنية.

غسول CeraVe Hydrating Facial Cleanser

أما هذا النوع من الغسول الخاص بالوجه وخاصةً أصحاب البشرة الجافة يعتبر غسول علاجي إلى حد ما، حيث يعمل على القضاء وعلاج الكثير من مشاكل البشرة، ليس فقط غسول أو مستحضر تجميلي فقط، بل تم استخدامه باستمرار وينصح به الأطباء في علاج الكثير من مشاكل للبشرة الجافة على وجه الخصوص.

وحسب ما يذكر لنا موقع المواطن أن هذا الغسول عبارة عن غسول للوجه غني بمواد علاجية مثل السيراميد والليبيد، وهي عبارة عن مكونات تعمل على حفظ الرطوبة داخل البشرة لتتركها ناعمة ورطبة وهذا من أهم ما يحتاجه أصحاب البشرة الجافة.

بالإضافة إلى أن تركيبة الغسول كريمية بشكل كبير وملحوظ حيث تلتصق بالأوساخ لتزيلها بشكل كامل عن بشرةالوجه، مما يوفر لك في النهاية بشرة جميلة ونظيفة ومشرقة وناضرة لذلك يعتبر هذا النوع من افضل غسول للبشرة الجافة.

كيف تقوم باستخدام الغسول بشكل صحيح

جميع هذه الأنواع التي تم ذكرها سابقًا ومنها لم يذكر فهي أفضل الأنواع على الإطلاق، بل جميع الأنواع والغسولات التي تتوفر فيها شروط الغسول الجيد والصحي فهي أنواع جيدة للبشرة بلا استثناء، ولكن الجيد في الأمر هو طريقة الاستخدام، هي من تؤثر على البشرة وتظهر النتيجة.

لذلك حتى يتم استخدام الغسول بشكل جيد لابد من اتباع هذه الخطوات، وهي:

أولًا : اختيار الغسول المناسب للبشرة.

: اختيار الغسول المناسب للبشرة. ثانيًا : غسل اليدين جيدًا قبل الاستخدام للتخلص من البكتريا والجراثيم.

: غسل اليدين جيدًا قبل الاستخدام للتخلص من البكتريا والجراثيم. ثالثًا : إزالة المكياج بشكل كامل من على البشرة.

: إزالة المكياج بشكل كامل من على البشرة. رابعًا : ترطيب الوجه باستخدام الماء الفاتر.

: ترطيب الوجه باستخدام الماء الفاتر. خامسًا : استخدم الغسول من خلال وضع القليل على راحة اليد مع القليل المياه.

: استخدم الغسول من خلال وضع القليل على راحة اليد مع القليل المياه. سادسًا : تدليك الوجه برفق ومنخل الحركات دائرية تساعد على تنظيف البشرة، وترك الغسول على الوجه لمدة دقيقة تقريبًا.

: تدليك الوجه برفق ومنخل الحركات دائرية تساعد على تنظيف البشرة، وترك الغسول على الوجه لمدة دقيقة تقريبًا. سابعًا: شطف الوجه جيدًا بالماء الفاتر أيضًا، ومن ثم تجفيف البشرة بمنشفة قطنية طرية.

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