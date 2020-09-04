الأبيض يُحقق هدفه بعد الفوز في مباراة الزمالك وبيراميدز

المواطن - محمد سمعه

نجح أبناء القلعة البيضاء بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في تحقيق فوز ثمين بـ مباراة الزمالك وبيراميدز التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري موسم 2019/2020.

أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من لاعبي الزمالك، الذين بذلوا قصارى جهدهم، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك نادي بيراميدز.

وبعد محاولات عديدة، تمكن اللاعب مصطفى محمد من إحراز الهدف الأول لنادي الزمالك بعد خطأ قاتل من الحارس المهدي سليمان، وذلك عند حلول الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد، حتى انتهى النصف الأول من المباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تراجع أداء نادي الزمالك قليلًا مما أعطى الفرصة لفريق بيراميدز للبحث عن تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الحارس محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك.

الزمالك يُباغت بيراميدز بالهدف الثاني

وفي ظل سعي فريق بيراميدز لتسجيل هدف التعادل، تمكن الزمالك من إضافة الهدف الثاني عبر المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو بالدقيقة الرابعة والثمانين بعد مراوغة مميزة لحارس نادي بيراميدز.

وبعد نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز، أصبح رصيد الفريق الأبيض 48 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويسعى الفريق الأبيض للبقاء في المركز الثاني، وذلك للتأهل لـ دوري أبطال إفريقيا عن موسم 2020/2021.

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