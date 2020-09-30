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الأردن يسجل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا عند 1776
إجمالي الحالات 11.825 تعافى منهم 4.626

الأردن يسجل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا عند 1776

2020/09/30
الساعة 6:41 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, العالم, حصاد اليوم
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الأردن يسجل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا عند 1776
المواطن - متابعة
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1 توزيع حالات كورونا الجديدة في الأردن
2 4 وفيات جديدة

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، الأربعاء، عن تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1765 إصابة محلية، في أعلى نسبة إصابات يومية منذ بداية تفشي الجائحة.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات كورونا في الأردن 11.825 تعافى منهم 4.626 فيما بلغت الحالات النشطة 7.138 حالة إضافة إلى 42 حالة في العناية المركزة.

توزيع حالات كورونا الجديدة في الأردن

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، إن “الحالات المحلية توزعت ما بين 745 في العاصمة عمان، و43 في الكرك، و67 في البلقاء، و740 في الزرقاء، و78 في معان، و19 في عجلون، و40 في مأدبا، و3 في جرش، و23 في إربد، و5 في العقبة، وحالة واحدة في كل من المفرق والطفيلة”.

4 وفيات جديدة

وأضاف: “سجل اليوم أيضًا 4 حالات وفاة بالفيروس لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 61 حالة”.

وأشار جابر إلى تسجيل 130 حالة شفاء جديدة من الفيروس وأكد إجراء 16621 فحصًا لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1220822 فحصًا.

وتشير الأرقام المعلنة، إلى أن المنحنى الوبائي في الأردن يتجه نحو الارتفاع، رغم الإجراءات الوقائية المتخذة، وبعد أن كان الأردن يسير نحو إعلان لا إصابات محلية يومية.


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