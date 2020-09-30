الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية ورياحًا نشطة على 5 مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، غدًا الخميس.
كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
ويتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غدًا إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في أبها.
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