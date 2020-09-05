الأمن العراقي يحرر مدير مرسيدس بعد 3 أيام من الاختطاف

المواطن - متابعة

نجح الأمن الوطني في العراق، في تحرير مدير فرع شركة مرسيدس في بغداد، بعد اختطافه من جهة غير معلومة منذ 3 أيام.

وذكر الجهاز في بيان له اليوم السبت، أنه : “بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في أحد المنازل المهجورة بمنطقة حي القاهرة، أجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني، وأسفرت الجهود، بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية، عن مداهمة الدار وتحرير الشخص المختطف”.

وأضاف البيان : “تبين أنه أردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس، فرع العراق ومخطوف منذ ثلاثة أيام، وعثرت المفرزة على أسلحة رشاشة وعتاد عسكري ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال تفتيش المنزل”.







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