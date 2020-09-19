الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ 42 بعد خسارة الزمالك

المواطن - محمد سمعه

تُوج الأهلي المصري رسميًّا بلقب الدوري المصري موسم 2019/ 2020، وذلك للمرة الثانية والأربعين في تاريخه، بعد خسارة نادي الزمالك من أسوان بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.

وكانت مباراة أسوان ضد الزمالك، شهدت فوز الأول بهدف دون رد سجله اللاعب إبراهيم جلال بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

الأهلي البطل قبل النهاية بـ 7 جولات:

وفي الشوط الثاني، لم ينجح الزمالك في التعويض، ليفوز أسوان بهدف ويُعلن تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري رسميًّا قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، حيث تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

الزمالك في الوصافة:

ويتواجد المارد الأحمر في المركز الأول حاليًّا برصيد 72 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني.

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