الأهلي يحسم صراع المركز الثالث بثنائية في الرائد

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في حسم صراع المركز الثالث في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على نادي الرائد بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الثلاثين.

السومة يُسجل ثاني أهداف الأهلي:

وتمكن اللاعب سلمان المؤشر من إضافة الهدف الأول للراقي بالدقيقة الخامسة والخمسين، ثم أضاف السوري عمر السومة الهدف الثاني للراقي بالدقيقة الثمانين.

وأصبح رصيد الراقي بعد الفوز 50 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 46 نقطة في المركز السادس.

وبعد نهاية مباراة الراقي ضد الرائد، فاز الهلال على الشباب بنتيجة 2/ 1، بينما فاز النصر على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، أما الاتحاد فنجح في الفوز على العدالة بثنائية دون رد.

يذكر أن الراقي يستعد حاليًّا لخوض مباراة الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا بالأسبوع المقبل.







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