رسميًا .. الأهلي يضم حسن القيد

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي اليوم الاثنين، عن تعاقده مع اللاعب حسن القيد على سبيل الإعارة من نادي الشباب وذلك لمدة موسم رياضي واحد.

حسن القيد ينضم لـ الأهلي بعد تجربة سابقة مع أبها

وذكر الحساب الرسمي للراقي عبر “تويتر” أن النادي أنهى إجراءات ضمّ القيد وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعد أن لعب في الفترة الأخيرة على سبيل الإعارة من الليث مع نادي أبها.

وكان القيد انضم إلى أبها على سبيل الإعارة بمطلع عام 2020.

وفي وقت سابق، كشف القيد عن رغبته في الانضمام لـ الهلال وذلك للعب بجوار النجم محمد الشلهوب، قبل اعتزاله كرة القدم.

القيد يتمنى مزاملة الشلهوب بالملاعب

وأضاف القيد أنه يتمنى مزاملة الشلهوب في الملاعب، بسبب الموهبة والأخلاق التي يتمتع بها أسطورة الأزرق وذلك وفق حديثه لـ”الرياضية”.

وفي سياق آخر، قررت إدارة نادي الشباب، مفاجأة نجوم أزرق العاصمة وذلك بعد فوزهم بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 يوم السبت 29 أغسطس الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لـ“القناة الرياضية السعودية” عبر “تويتر” أن إدارة الليث استقرت على إقامة ممر شرفي لنجوم أزرق العاصمة وذلك تحية لهم على فوزهم بالدوري في موسم كان صعبًا؛ بسبب تعليق المباريات وعودتها مرة أخرى، جراء فيروس كورونا المُستجد.

ذات صلة : جوهرة الشباب متمسك باللعب لـ الهلال والسبب !!







شارك الخبر