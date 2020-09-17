الأهلي يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2013

المواطن - مروة نبيل

يسعى النادي الأهلي لمواصلة نتائجه المميزة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وتحقيق الفوز على الشرطة العراقي، اليوم الخميس.

الأهلي يتألق آسيويًا

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الراقي في البطولة الآسيوية، بعدما خطف أولى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وأوضحت “أوبتا”، أن الراقي لم يخسر في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 وفاز في آخر مباراتين على التوالي، وتعادل مرة، ولم يفز في أكثر من 3 مباريات على التوالي في نسخة واحدة من البطولة منذ 2013.

دوري أبطال آسيا

ويلعب الأهلي ضد الشرطة العراقي عند الساعة السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد خليفة في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الراقي مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، فيما يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي نقطة واحدة، بالتساوي مع استقلال الإيراني، وذلك بعد أزمة انسحاب الوحدة الإماراتي.

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