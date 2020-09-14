ماركو مارين الأفضل في مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي

المواطن - مروة نبيل

تألّق نجم الراقي، الألماني، ماركو مارين، بشكل لافت في مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي، التي أُقيمت على إستاد خليفة الدولي في الدوحة.

الأهلي ضد الشرطة العراقي:

ولعب الأهلي ضد الشرطة العراقي اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي اليوم، رفع الراقي رصيده إلى 9 نقاط، ليواصل تصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ويصبح أول المتأهلين إلى ثمن النهائي.

ماركو مارين الأفضل:

وأعلن حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اختيار الألماني ماركو مارين كأفضل لاعب في مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي.

وتمكن ماركو مارين من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 87 من أحداث الشوط الثاني، ليقود فريقه لتحقيق فوز هام، وخطف أولى بطاقات التأهل إلى منافسات الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2020.







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