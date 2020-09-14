‎الرئيسية
الرياضة
ماركو مارين الأفضل في مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي
بعد تسجيله هدف الفوز بالوقت القاتل

ماركو مارين الأفضل في مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي

2020/09/14
الساعة 8:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
69
0
طباعة
ماركو مارين الأفضل في مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي احتفال مارين بالهدف
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الأهلي ضد الشرطة العراقي:
2 ماركو مارين الأفضل:

تألّق نجم الراقي، الألماني، ماركو مارين، بشكل لافت في مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي، التي أُقيمت على إستاد خليفة الدولي في الدوحة.

الأهلي ضد الشرطة العراقي:

ولعب الأهلي ضد الشرطة العراقي اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي اليوم، رفع الراقي رصيده إلى 9 نقاط، ليواصل تصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ويصبح أول المتأهلين إلى ثمن النهائي.

 

الأهلي ضد الشرطة العراقي
احتفال مارين بالهدف

ماركو مارين الأفضل:

وأعلن حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اختيار الألماني ماركو مارين كأفضل لاعب في مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي.

وتمكن ماركو مارين من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 87 من أحداث الشوط الثاني، ليقود فريقه لتحقيق فوز هام، وخطف أولى بطاقات التأهل إلى منافسات الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2020.

 

ماركو مارين في دوري ابطال اسيا
احتفال اللاعب
دوري ابطال اسيا
جانب من المباراة


0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :