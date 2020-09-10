الأهلي يطير إلى الدوحة لاستكمال أبطال آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

غادرت بعثة النادي الأهلي إلى الدوحة من أجل استكمال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد توقفها طوال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

الأهلي يُغادر

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لسفر الفريق الأول لكرة القدم إلى الدوحة، متمنيًا التوفيق للاعبين في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتفاعل حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي باللغة العربية مع خبر مغادرة الأهلي إلى الدوحة، حيث أعاد نشر تغريدة حساب النادي الرسمي، وعلق قائلًا: “نحن بانتظاركم”.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مباريات في البطولة الآسيوية بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

أبطال آسيا

وقبل مغادرة الأهلي، كان نادي الوحدة الإماراتي قد أعلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، بعدم قدرته على السفر إلى قطر لوجود أكثر من إصابة بفيروس كورونا في صفوفه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الوحدة الإماراتي في المجموعة الأولى بمنافسات دوري الأبطال، والتي تضم الأهلي متصدر الترتيب برصيد 4 نقاط، واستقلال الإيراني صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، بالتساوي مع الشرطة العراقي.







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