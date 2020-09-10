الموسى يغيب عن الأهلي ضد الشرطة

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب نجم الراقي، نوح الموسى عن مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بسبب الإصابة.

الموسى يغيب

وكان نوح الموسى قد تعرض لإصابة الشهر الماضي، وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها حاجته إلى فترة راحة تصل إلى 3 أسابيع، قبل المشاركة مع الأهلي مجددًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وواصل الموسى تقوية العضلة الضامة موضع إصابته الأخيرة، تمهيدًا لإشراكه في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، إلا أنه لن يلحق مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ومن المقرر أن يُحدد الجهاز الطبي في النادي الأهلي مدى قدرة اللاعب على خوض المباريات التالية في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، خاصة أنه تم ضمه إلى القائمة القارية المغادرة إلى قطر اليوم، بعد تماثله للشفاء بنسبة كبيرة.

وسيستمر نوح الموسى في أداء جلسات التقوية والإعداد البدني خلال الأيام المقبلة، أملًا في مشاركته بمباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في البطولة الآسيوية.

الأهلي ضد الشرطة

ويلعب الأهلي ضد الشرطة العراقي، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا التي ستُستكمل في قطر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي الوحدة الإماراتي قد أعلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، بعدم قدرته على السفر إلى قطر لوجود أكثر من إصابة بفيروس كورونا في صفوفه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الوحدة الإماراتي في المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020، والتي تضم الأهلي متصدر الترتيب برصيد 4 نقاط، واستقلال الإيراني صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، بالتساوي مع الشرطة العراقي.







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