الأهلي يُحدد موعد جمعيته العمومية العادية

المواطن - محمد سمعه

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة دعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ستكون يوم الأربعاء 14 أكتوبر المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للراقي عبر “تويتر” بيانًا أكد فيه أن الجمعية العمومية لأعضائها بالنادي ستكون بعد المغرب يوم الأربعاء 14 أكتوبر المقبل في قاعة الأمير بدر بن فهد في مقر النادي.

وفي وقت سابق، تسببت أزمة اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي سابقًا، في إحراج مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنة وذلك بعد أن وصف من في الإدارة بأنهم هواة.

الأهلي سيتقدم بشكوى ضد دي سوزا

وكان الراقي أصدر بيانًا يوم الجمعة الماضية أكد فيه أنه سيقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب البرازيلي لأنه فسخ العقد بصورة غير قانونية.

ولا تزال الأزمة مستمرة حيث ظهر دي سوزا في تصريحات جديدة وأكد على أن إدارة النادي لا تعرف القانون بشكل جيد، مضيفًا أن الأشخاص الذين يفهمون القانون في النادي أكدوا على أن موقف اللاعب البرازيلي صحيح وقانوني. دي سوزا يوضح الكواليس وطلب أحد المغردين عبر حساب الراقي في “تويتر” توضيحًا من دي سوزا للرد على بيان إدارة النادي حيث قال اللاعب البرازيلي عبر “تويتر” : “لماذا لا تُرينا الإدارة الاتفاق الذي وُقع، ولماذا لا تُرينا أيضًا البريد الإلكتروني والرسائل التي أُرسلت لهم لإعطائي المستحقات المالية قبل فسخ العقد، لسوء الحظ الإدارة التي تُدير النادي عبارة عن هواة، والفريق عملاق ولكن الإدارة الحالية ستجعل الأهلي صغيرًا”.

جدير بالذكر أن كثرة الأزمات قد تجعل جمهور الراقي يُطالب إدارة مؤمنة بالرحيل تفاديًا لحدوث أي مشاكل بالمستقبل، كما أن جماهير الأهلي غضبت بعدما علمت بأن السوري عمر السومة بات قريبًا من مغادرة الراقي بسبب الإدارة وكثرة المشاكل.

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