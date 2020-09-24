الأوروغوياني مارتن كامبانيا يحمي مرمى الباطن لموسمين رسميًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الباطن اليوم الخميس عن تعاقده مع الحارس الأوروغوياني مارتن كامبانيا حتى صيف عام 2022 قادمًا من نادي إنديبيندينتي الأرجنتيني.

وذكر الحساب الرسمي للفريق السماوي عبر “تويتر” أن مارتن كامبانيا سيمثل الفريق الكروي الأول بالنادي لمدة موسمين.

خبرات مميزة لحارس الباطن الجديد من الدوري الأوروغوياني

وسبق للحارس الأوروغوياني اللعب في العديد من الأندية مثل ديفنسور سبورتينج الأوروغوياني وسيرو لارجو الأوروغوياني، وأتيناس الأوروغوياني.

ورحل مارتن كامبانيا عن نادي إنديبيندينتي بعد 3 سنوات قضاها في صفوف الفريق الأرجنتيني.

السماوي يُجدد للمدرب خوسيه جاريدو

وكان الباطن، أعلن أمس الأربعاء عن تجديد عقد المدير الفني خوسيه جاريدو ليقود الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وذكر الفريق السماوي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة نجحت في تجديد عقد جاريدو لموسم آخر، بعد المستوى الفني المميز الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادته هذا الموسم.

شارك الخبر