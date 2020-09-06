الإصابة تبعد محمد كنو عن الهلال

المواطن - مروة نبيل

غاب محمد كنو عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الأحد؛ بسبب معاناته من الإصابة.

محمد كنو يغيب:

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محمد كنو تواجد في العيادة الطبية؛ نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم.

ويطمح الجهاز الفني، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، في تجهيز محمد كنو أملًا في مشاركته بمباراة الهلال ضد الشباب في الجولة الأخيرة.

الهلال يستعد:

وعلى الصعيد الميداني، استأنف الهلال تدريباته اليوم بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة بالأمس، وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في مباراة الوحدة مرانًا استرجاعيًّا.

وتركز مران بقية اللاعبين على الجوانب الفنية واللياقية، وفرض الجهاز الفني تدريبات بدنية، تلاها تدريبات الجري والتسديد على المرمى، قبل أن يختتم المران بمناورة وسط مشاركة السوري عمر خربين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم لصالحه، بعد الفوز على الحزم في الجولة الـ28، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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