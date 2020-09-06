المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي وليد الفراج- قبل قليل- أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تعتزم شكاية المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي.

الاتحاد يشكو الحلافي:

وقال الفراج: “وصلنا الآن نادي الاتحاد يستعد لتقديم شكوى ضد نادي النصر بسبب قيامه بمفاوضة لاعبيه بشكل مباشر؛ مما أثر على اللاعبين وسبب ضغط على إدارة النادي وهو في مرحلة مهمة من الدوري قبل آخر مباراة له”.

وتابع: “أكرر نادي الاتحاد تقدم بشكوى ضد المشرف العام على كرة القدم بالنصر عبدالرحمن الحلافي لمفاوضته لاعبيه بشكل غير قانوني على حد تعبير إدارة العميد”.

واختتم الفراج تصريحاته في هذا الشأن خلال برنامجه “الدوري مع وليد”، قائلًا: “العميد يرى أن إدارة النصر وعن طريق عبدالرحمن الحلافي يقوم بمفاوضة لاعبيه بشكل مباشر”.

النصر يستهدف ضم المولد والقرني:

وكان مقدم برنامج “الديوانية”، طارق الحماد قد أكد- قبل قليل- أن النصر قدم عروضًا شفهية لتحديد المبالغ المالية المطلوبة من أجل الحصول على خدمات ثنائي العميد، فهد المولد وفواز القرني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن السد القطري متصدر الترتيب.







شارك الخبر