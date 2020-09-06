هل يرحل كاريلي عن نادي الاتحاد؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي بالرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

كاريلي والعودة إلى البرازيل:

وأشارت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الأحد، إلى أن كاريلي يُعد من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باهيا البرازيلي، خلفًا للمدير الفني روجر ماتشادو.

وسبق أن درب فابيو، صاحب الـ46 عامًا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز البرازيلي، ونجح في قيادته لتحقيق لقب الدوري عام 2017، ما دفع إدارة نادي باهيا للتفكير في التعاقد معه.

الاتحاد مع فابيو:

وتولى المدرب البرازيلي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ شهر فبراير الماضي، ويحتل العميد حاليًّا المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز على العدالة في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل.







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