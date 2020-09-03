الاتفاق يتفق مع خالد العطوي على التجديد لموسمين

المواطن - محمد سمعه

اتفق نادي الاتفاق مع المدرب خالد العطوي على التجديد لمدة موسمين، وذلك بعد قيادته فارس الدهناء لتحقيق نتائج إيجابية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد استئنافه في الرابع من أغسطس الماضي.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” منذ قليل أن خالد العطوي سيمدد تعاقده مع فارس الدهناء لمدة موسمين وحتى نهاية موسم 2021/ 2022.

سر تمسك إدارة الاتفاق بـ العطوي:

وترغب الإدارة في بقاء العطوي للحفاظ على الاستقرار الفني، كما يريد المدير الفني مواصلة الإشراف على الفريق خلال منافسات الموسم المقبل، في ظل تحسن الأداء.

ومن المُنتظر عقد اجتماع ثانٍ بين إدارة الاتفاق وخالد العطوي خلال الأيام المقبلة من أجل الإعلان عن تجديد عقد المدرب بشكل رسمي وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

وتطور أداء فارس الدهناء بشكل لافت خلال منافسات الدور الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتقدم في جدول الترتيب.

ويحتل فارس الدهناء المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة.

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