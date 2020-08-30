دوري محمد بن سلمان.. الاتفاق يزيد جراح التعاون بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فارس الدهناء بهدفين مقابل هدف.

التعاون ضد الاتفاق:

وبدأت مباراة التعاون ضد الاتفاق التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين، وسجل سكري القصيم هدفًا عن طريق نيلدو، ولكن الحكام ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وسجل الاتفاق هدفًا عن طريق سعيد الربيعي، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يتمكن عبدالله السالم من هز شباك التعاون عند الدقيقة 34، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو سكري القصيم الضغط أملًا في تسجيل التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم، وحصل سيدريك أميسي على بطاقة حمراء قبل نهاية المباراة، لينجح فارس الدهناء في حصد ثلاثة نقاط هامة.

دوري محمد بن سلمان:

وتُعد هزيمة اليوم هي السادسة على التوالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 42 نقطة ليحتل المركز السابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







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