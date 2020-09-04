الاتفاق يسقط في فخ الخسارة ضد ضمك بثنائية

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الكروي الأول بـ الاتفاق في فخ الخسارة ضد نادي ضمك وذلك بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث الشوط الأول من مباراة الاتفاق وضمك:

وبدأ الشوط الأول من اللقاء، بضغط هجومي من قبل لاعبي ضمك، حيث نجح اللاعب إيميليو زيلايا في إضافة الهدف الأول للفريق الضمكاوي بالدقيقة الحادية والعشرين من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد في الشوط الأول، لينتهي بتقدم فريق ضمك بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاد نادي ضمك وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب محمد محسن حرزان بالدقيقة الثالثة والستين.

ضمك يفوز بثنائية ويُحسن وضعه في الدوري:

وانتهت المباراة بفوز ضمك بثنائية دون رد، ليُصبح رصيده 32 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول الدوري، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 42 نقطة في المركز الثامن.

وقبل لقاء ضمك، كانت إدارة فارس الدهناء اتفقت مع المدرب خالد العطوي على تمديد عقده مع الفريق لمدة موسمين؛ بسبب النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا.







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