البدر: منصور بن مشعل المسؤول عما يحدث للأهلي

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي خالد البدر أن المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، الأمير منصور بن مشعل هو المسؤول عما يحدث حاليًا، مشددًا في الوقت ذاته على أن الراقي أكثر الأندية حصولًا على دعم مالي هذا الموسم.

الأهلي الأكثر حصولًا على الدعم

وقال البدر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “معلومة يجهلها المشجع الأهلاوي: الموسم الحالي تلقى الأهلي دعمًا ماليًا هو الأكبر من بين الأندية الجماهيرية”.

وتابع: “وزارة الرياضة ليست مسؤولة عن فشل اختياراتك لـ “ساريتش، زوكانوفيتش، برانكو، دانيال أليكس” وما تبعها من شروط جزائية، بالإضافة لسوء التعاقدات المحلية التي كلّفت الخزينة الأهلاوية”.

منصور بن مشعل المسؤول

وأضاف خالد البدر في تغريدة أخرى قائلًا: “الأهلاوي الذي يعتقد أن الهجوم على إدارة مؤمنة ورحيلها سوف يُغيّر من واقع الأهلي فهو (واهم)”.

واختتم حديثه قائلًا: “المشرف العام رفض استمرار عمل إدارتين سابقتين وتعهّد بدعم الرئيس الحالي وتوفير مطالب النادي واحتياجاته ثم غادر في منتصف الطريق، لذلك هو المسؤول عن كل ما يحدث الآن ومستقبلًا”.

وتقدم الأمير منصور بن مشعل رسميًّا من منصبه كمشرف عام على كرة القدم بالنادي الأهلي، منتصف شهر أغسطس الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غضب جماهيري

وتسببت أحوال النادي الأهلي الأخيرة، في خلق حالة من الغضب العارم عند جماهير النادي؛ وذلك بسبب وجود أزمات مالية، بجانب الفشل في الإبقاء على عبدالفتاح عسيري، الذي انضم مؤخرًا لنادي النصر.

وطالبت الجماهير برحيل الأمير منصور بن مشعل عن منصبه في الأهلي؛ بسبب تردي أوضاع الفريق الأول وعدم استقراره مع اتجاه بعض اللاعبين للرحيل، قبل أن يتقدم باستقالته بعد ذلك.







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