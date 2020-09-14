التجارة تستدعي 9 أنواع من سيارات تويوتا لخلل في مضخات الوقود

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 9 أنواع من سيارات تويوتا بما يصل مجموعه إلى 88,189 مركبة موديلات مختلفة بسبب وجود خلل في مضخة الوقود.

وقالت التجارة إن الخلل في مضخة وقود تويوتا قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث، وشملت السيارات أنواع متعددة منها لاندكروزر، كورولا، هايلكس، إف جي كروزر، فورتشنر، برادو، اينوفا، كامري، أفالون موديلات من 2014 -2019.







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