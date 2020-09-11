التعاون يُغادر إلى الدوحة لاستكمال آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

غادرت، قبل قليل، بعثة التعاون إلى الدوحة من أجل استكمال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد توقفها طوال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

التعاون يُغادر

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لسفر الفريق الأول لكرة القدم إلى الدوحة، متمنيًا التوفيق للاعبين في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ومن المقرر أن يستأنف سكري القصيم مبارياته في البطولة الآسيوية بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسيبوليس الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

دوري أبطال آسيا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في البقاء بمنافسات دوري الكبار بعد فوزه على الفيحاء بالجولة الأخيرة، الأمر الذي يمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال منافسات دوري أبطال آسيا.

ويسير سكري القصيم بشكل مميز في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الدحيل القطري، فيما يملك بيرسيبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي نقطة واحدة.







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