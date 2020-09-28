الجمارك تُصدر آلية جديدة لتنظيم عملية استيراد منتجات التبغ

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للجمارك عن آلية جديدة لعملية استيراد منتجات “التبغ” للمستوردين الأفراد، حيث حددت الكمية المسوح استيرادها والتي بلغت ” 2400″ أي ما يعادل 12 كرز، وكمية قدرها 25 من السيجار و”2″ كيلوجرام من المعسل أو ما يعادل ذلك من أنواع التبغ الأخرى لكل 3 أشهر.

وتابعت الهيئة، في بيان لها، بأنه سيتم تحصيل الرسوم الجمركية، والضرائب على هذه الكميات عند استيرادها، والتي تشمل رسوماً جمركية بنسبة 100%، ويضاف إليها ضريبة انتقائية، بنسبة 100% ومن ثم يضاف إليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15%.

وأضافت الهيئة بأنه بالنسبة لما يصطحبه المسافر من كمية تتجاوز الـ200″ سيجارة أو 500 جرام من المعسل أو منتجات التبغ الأخرى ستعفى من الضرائب، وفي حال كمية أكبر من المقررة “2400” و2 كيلوجرام معسل فسيتم تحصيل الضرائب كاملة، وسيتم حجز الكمية الزائدة عما هو مقرر وسيطالب الفرد بإعادتها لمصدرها.

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