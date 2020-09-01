الجماهير النصراوية تتغنى بـ عبدالرزاق حمدالله

المواطن - مروة نبيل

أشادت الجماهير النصراوية بإمكانيات مهاجم الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله، خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

عبدالرزاق حمدالله:

وأطلقت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسم عبدالرزاق حمدالله عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وحرصت على دعم نجم النصر من خلاله، وتمنوا له إحراز مزيد من الأهداف وحصد لقب هداف البطولة.

ونشر عبدالله عسيري صورة عبدالرزاق حمدالله على “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “هذا المهاجم بالذات ما له أي منافس مهما كان هو وعمر السومة مستحيل تلاقي منافس لهذولا الاثنين”.

وعلق حساب يحمل اسم “أوتار”، قائلًا: “مراقبته للإيقاف مضيعة للوقت مراقبته للاستمتاع أوقات تشترى”، وقل آخر: “أعظم لاعب أتت به الأندية السعودية، ، لو الثلاث خشبات حقت باب المرمى تنطق راح توصفه بالجلاد”.

حمدالله يتصدر قائمة الهدافين:

ونجح حمدالله في التسجيل خلال معظم مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، والتي كان آخرها إحرازه لثنائية ضد الفيحاء بالجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 27 هدفًا.

وينفرد حمدالله بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية، ليقترب من حصد لقب الهداف للموسم الثاني على التوالي.







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