الجماهير عن قرعة دوري أبطال آسيا: كلاسيكو الكبار

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير مع قرعة دوري أبطال آسيا 2020 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ووصفت المواجهة السعودية القارية بين النصر والأهلي بـ”كلاسيكو الكبار”.

قرعة دوري أبطال آسيا

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب” التي أُقيمت، اليوم الاثنين، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنظيره الأهلي، فيما سيلعب بيرسبوليس الإيراني مع نظيره باختاكور الأوزبكي في دور الـ8.

وستُقام مباريات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، يوم الأربعاء المقبل، وستُلعب مباراة الدور نصف النهائي في الثالث من شهر أكتوبر المقبل بين الفريقين الفائزين من ربع النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية، يوم 19 ديسمبر.

كلاسيكو سعودي بنكهة آسيوية

وقال الإعلامي حسن عبدالقادر: “الأهلي والنصر تاريخ من التنافس الشريف محليًا مساء الأربعاء سيتم تصدير هذه الثقافة لبقية دول القارة”، وكتب الإعلامي وليد سعيد: “فالنا التأهل بإذن الله”.

وكتب الناقد الرياضي فواز الشلوي: “كلاسيكو الكبار الفائز نقول له مبروك والخاسر نقول له هارد لك، إن فاز النصر أنا أول المباركين لمدرج الشمس، وإن فاز الاهلي فهم أول المباركين لي وسندعم من يفوز حتى يحقق هذي البطولة ويصل للعالمية بإذن الله تنافس شريف ومباراة كبار وهذه المرة بنكهة آسيوية عالمية”.

وعلق خالد الشعلان قائلًا: “فليحذر النصراوي والأهلاوي، فعلاقة نادييهما ببعضهما تُدرس، ولذا فإنَّ الاندفاع بلغة التحدِّيات وحِـدَّة المُناكفات فيها ضرر على هذه العلاقة.. بالتوفيق للناديين”، وقال عبدالعزيز بن عبدالله: “النصر جاهز لأي فريق ، ولا يفكر بمن سيقابل الا داخل الميدان فقط”.

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