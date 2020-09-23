الجنيبي: اليوم الوطني السعودي تاريخ مميز لكل إماراتي

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله ناصر الجنيبي على تقديم التهنئة إلى القيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 90.

اليوم الوطني السعودي

وتقدم الجنيبي في بيان رسمي بخالص التهاني والتبريكات إلى السعودية قيادة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني 90، الذي تحتفل به المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام.

وتابع: “اليوم الوطني السعودي هو تاريخ مميز لدى كل إماراتي، يعود ذلك إلى العلاقات الإماراتية السعودية الوطيدة المبنية على أسس قوية، وتاريخ عريق، والمعززة بروح التكاتف والمصير المشترك، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين”.

وواصل الجنيبي تصريحاته عبر موقع رابطة المحترفين الإماراتية الرسمي: “حرصنا الدائم على مشاركة الإخوة السعوديين احتفالاتهم يجسد قيم المودة والتآخي بيننا، متمنين لهم دوام الرقي والازدهار”.

ونشر حساب دوري الخليج العربي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تهنئة للقيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة، وأعاد حساب الدوري السعودي للمحترفين نشر التغريدة، وعلق قائلًا: “عين السعودية وعين الإمارات”.

احتفالات هيئة الترفيه

وفي السياق ذاته، أعدت الهيئة العامة للترفيه عددًا من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في السعودية والعالم العربي بهذه المناسبة خلال الفترة من 22 وحتى 26 سبتمبر الجاري.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني 90 والذي جاء عنوانه من جديد “همة حتى القمة”.

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