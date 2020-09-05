الجيش اللبناني يفجر 4.3 طن من نيترات الأمونيوم كانت في مرفأ بيروت

المواطن - متابعة

أعلن الجيش اللبناني أنه قام بتفجير كمية من نيترات الأمونيوم التي تم العثور عليها في مرفأ بيروت الذي شهد واقعة انفجار مدمرة الشهر الماضي.

نيترات الأمونيوم سبب انفجار مرفأ بيروت

وقال الجيش اللبناني في بيان له : تمّت معالجة كمية نيترات الأمونيوم التي وجدت منذ أيام في مرفأ بيروت والبالغة زنتها ٤ أطنان و٣٥٠ كلغ حيث عملت وحدات فوج الهندسة على تفجيرها في حقول التفجير التابعة للجيش.

وكان الجيش اللبناني، أعلن الخميس الماضي، العثور على كميات من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت.

نتائج انفجار بيروت

ويسعى لبنان إلى تجاوز تداعيات انفجار ضخم هز يوم 4 أغسطس مرفأ العاصمة بيروت نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على 2750 طناً من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، مع تدمير أحياء كاملة في العاصمة.

وتم إعلان بيروت منطقة منكوبة، فيما شهدت المدينة احتجاجات غاضبة على خلفية الانفجار دفعت حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، لتقديم الاستقالة.







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