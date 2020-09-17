الحجز المسبق لـ PS5 متاح الآن 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يصل بلايستيشن 5 PS5 الجديد في 12 نوفمبر، وقد بدأ بعض تجار التجزئة بالفعل في قبول الطلبات المسبقة من المستخدمين.

وكان جميع المتشوقين لإصدار سوني بانتظار مزيد من تفاصيل PS5 منذ أن تم الإعلان عنه في عام 2019، وأخيراً صرحت الشركة أنه سيتم شحنه في 12 نوفمبر المقبل.

سعر PS5

قالت شركة سوني إن النسخة الرقمية تأتي بسعر 399 دولارًا نحو 1500 ريال، أما النسخة الأساسية فستكلف 499 دولارًا أي نحو 1871 ريالًا.

وقد بدأ العديد من تجار التجزئة يأخذون بالفعل طلبات مسبقة من المستخدمين حتى أن بعض المواقع لم تستوعب عدد الزوار وأُصيبت بمشاكل تقنية، وقال بعضها إنه تم بيع الكثير بالفعل بل واستنفاد الكمية.

وليس كل بائعي التجزئة جاهزين تمامًا للطلب المسبق، فبعضهم يسمح لك حاليًا بالتسجيل للطلب المسبق وسيتم إعلامك عند البدء، ووصفت شبكة CNN الأمريكية الأمر بأنه مثل الانتظار في طابور للحصول على فرصة الانتظار في طابور مختلف.

وعرضت الشبكة الأمريكية قائمة بتجار التجزئة الرئيسيين وهم كالتالي:

1- يمكنك الطلب المسبق على بست باي Best Buy الآن

اطلب مسبقًا وحدة بلايستيشن 5 مقابل 500 دولار، والإصدار الرقمي مقابل 400 دولار، أما عن وحدة التحكم DualSense اللاسلكية فتأتي مقابل 70 دولارًا، وسماعة الرأس اللاسلكية Pulse 3D تأتي مقابل 100 دولار.

2- سوني

تتيح الشركة إمكانية تسجيل اسمك للحصول على فرصة التقديم على الطلب المسبق اعتبارًا من اليوم الخميس.

3- أمازون

يمكنك مشاهدة صور ممتعة لملحقات PS5 مثل وحدة التحكم اللاسلكية DualSense وسماعة الرأس Pulse وكاميرا عالية الدقة، إلى جانب تفاصيل أخرى مثل قائمة جزئية من الألعاب الرسمية.

4- تارجت Target

يمكنك الطلب المسبق على Target الآن، وتأتي وحدة PS5 مقابل 500 دولار لكن أشارت المواقع التقنية إلى أنه تم بيعها بالفعل، وكذلك إصدار PS5 الرقمي الذي سجل 400 دولار.

ومع ذلك لا تزال هناك فرصة للطلب المسبق على وحدة التحكم DualSense اللاسلكية مقابل 70 دولارًا.

5- جيم ستوب GameStop

تمكن جيم ستوب بالفعل من بيع مخزون الطلب المسبق، وإذا دخلت على المنصة ستجد إشعارًت بأن بلايستيشن 5 لم يعد متوفرًا.

6- وول مارت Walmart

يبدو أن وول مارت أيضًا قد باع بالفعل ما لديه من مخزون العرض المسبق.

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