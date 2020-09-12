الخثلان يوضح حكم رفع الصوت أثناء النقاش مع الوالدين

المواطن - الرياض
أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم الإشارة باليد أو رفع الصوت أثناء النقاش مع الوالدين.
وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال حلقة برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، إن هذا فيه تفصيل فإن كان ليس فيه إساءة ولا يفهم منه الوالد أو الوالدة أي إساءة لهما ولكنه ضمن الحوار لمناقشة موضوع فلا بأس بذلك.
وأضاف الشيخ الخثلان، أنه إذا كان فيه سوء أدب سواء برفع الصوت أو بالنهر أو الكلام الجارح فهذا لا يجوز.
وتابع الشيخ الخثلان أن ذلك يدخل في “العقوق” فالله عز وجل يقول: {فلا تقل لهما أف} وهي أدنى درجة تضجر.
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