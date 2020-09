الدفع براحة اليد في Amazon One

المواطن - متابعة

كشفت شركة أمازون عن تقنيتها للتعرف على راحة اليد، التي سيتم استخدامها في البداية لتحويل يدك إلى بطاقة ائتمان شخصية داخل متاجر البيع بالتجزئة الفعلية للشركة.

وتستخدم (Amazon One) راحة اليد للتعرف على الشخص باستخدام مزيج من تفاصيل مساحة سطح راحة اليد، مثل الخطوط، مع أنماط الوريد لإنشاء توقيع راحة اليد، حيث سيتم استخدام توقيع راحة اليد هذا في متاجر (Go) الخاصة بشركة أمازون في سياتل، وتخطط الشركة أيضًا لإضافة (Amazon One) إلى متاجرها الأخرى في الأشهر المقبلة.

ويمتد استخدام (Amazon One) لاحقًا إلى ما هو أبعد من المدفوعات القائمة على راحة اليد.

وقال ديليب كومار (Dilip Kumar)، نائب رئيس أعمال التجزئة المادية في أمازون: نعتقد أن (Amazon One) تتمتع بتطبيقات واسعة خارج متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بنا، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأضاف: “نخطط لتقديمها لأطراف خارجية، مثل تجار التجزئة والملاعب ومباني المكاتب، حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من الاستفادة من هذه السهولة والراحة في المزيد من الأماكن”.

وفي حين أن العديد من الشركات قد جربت القياسات الحيوية للتعرف على راحة اليد على مر السنين، فإن وجود أمازون القوي للبيع بالتجزئة يمكن أن يساعد في جعل توقيع راحة اليد حقيقة واقعة.

ولم تؤكد أمازون هل سيستفيد أي من تجار التجزئة أو الأماكن أو الشركات الأخرى من (Amazon One)، لكن الشركة تقول: إنها تجري مناقشات نشطة مع العديد من العملاء المحتملين.

وقالت أمازون: إنها اختارت التعرف على راحة اليد بدلًا من تقنيات أخرى، مثل التعرف على الوجه، بسبب بعض مزايا الخصوصية.

ويوضح كومار أن أحد الأسباب هو أن التعرف على راحة اليد يعتبر أكثر خصوصية من بعض بدائل المقاييس الحيوية؛ لأنه لا يمكنك تحديد هوية الشخص من خلال النظر إلى صورة راحة يده، كما يتطلب الأمر من شخص ما وضع راحة يده على الجهاز لاستخدامها.

