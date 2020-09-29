الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب مناظرة ترامب وبايدن

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس الاثنين مع تراجع الدولار عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي، وسط تنامي الضبابية السياسية قبل أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وصعد الذهب في السوق الفورية 1.16 بالمائة إلى 1881.50 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1882.30 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق في أكسي كورب: ”سيتحرك الذهب وفقًا لإيقاع الدولار الأمريكي“.

وأضاف: ”ستكون الحركة الأكبر على الأرجح عقب المناظرة الرئاسية، حيث سيكون لدينا فكرة أفضل عن اتجاه استطلاعات الرأي“.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمائة مقابل منافسيه، متراجعًا عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي.

وتجري أول مناظرة رئاسية بين ترامب وبايدن اليوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 3.33 بالمائة إلى 23.62 دولار للأوقية، في حين قفز البلاتين 4.4 بالمائة إلى 884.52 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 2.4 بالمائة إلى 2265.60 دولار للأوقية.

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