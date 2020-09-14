الرائد يضم المدافع الصربي نيمانيا ميليتش لمدة موسمين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرائد منذ قليل عن تعاقده مع المدافع الصربي نيمانيا ميليتش قادمًا من نادي بارتيزان الصربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي للفريق الريداوي عبر “تويتر” أن المدافع نيمانيا ميليتش سينضم للفريق لمدة موسمين.

أين لعب مدافع الرائد الجديد قبل الانضمام للدوري السعودي ؟

وسبق لـ ميليتش اللعب في ناديي فيستيرلو البلجيكي وفويفودينا الصربي، كما يبلغ ميليتش من العمر 29 عامًا، وطوله 188 سم.

وكان الفريق الريداوي أنهى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، محتلًا المركز السادس برصيد 46 نقطة، وذلك بعد الخسارة من النادي الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الثلاثين والأخيرة.

وفي مباراة الأهلي والرائد، تمكن اللاعب سلمان المؤشر من إضافة الهدف الأول للراقي بالدقيقة الخامسة والخمسين، ثم أضاف السوري عمر السومة الهدف الثاني للراقي بالدقيقة الثمانين.

رائد التحدي يُنهي الموسم بالمركز السادس

وأصبح رصيد الراقي بعد الفوز 50 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفريق الريداوي عند 46 نقطة في المركز السادس.







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