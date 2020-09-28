السديس يناقش الآليات والاستعدادات لموسم العمرة

المواطن - واس

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس مع الفريق التنفيذي لموسم العمرة أمس، سبل التعاون مع الجهات ذات العلاقة وبحث الاستعدادات لموسم العمرة وذلك بمقر الرئاسة بالعاصمة المقدسة .

وأوضح معاليه أن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما أمانة حملناها، ویجب على الجميع تھیئة الأجواء الآمنة المثالیة للمعتمرین والزوار كي یؤدوا عباداتھم بكل یسر وسھولة، بما يحقق توجيهات ولاة الأمر – حفظھم الله – لتقدیم أرقى الخِدْمات لزوار وقاصدي بیت الله العتيق.

وأكد على توفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا،استعداداً لاستقبال المعتمرين والمصلين بعد قرار عودة العمرة تدريجياً .

وحث السديس الجميع على تنفيذ الخطط والحرص على التطوير والحضور وخدمة المعتمرين، خاصة فيما يخص سقيا ماء زمزم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعاون مع الجهات الأمنية في إدارة الحشود، ودخول المعتمرين للبيت العتيق وخروجهم منه بطريقة آمنة وسهلة، وضمان حصولهم على العلوم الفقهية الصحيحة المتعلقة بنسك العمرة وزيارة المسجد الحرام، ومعاملتهم باللطف واللين .

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