السهلاوي يتصدر هدافي مواجهات النصر والاتفاق

المواطن - مروة نبيل

يتصدر محمد السهلاوي قائمة هدافي مباريات النصر والاتفاق ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم.

السهلاوي يتصدر الهدافين

ويُعد نجم العالمي السابق والتعاون الحالي، محمد السهلاوي هو هداف مباريات النصر والاتفاق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 أهداف.

وكان السهلاوي قد غاب عن مباريات التعاون الماضية، بسبب معاناته من الإصابة، حيث تعرض لتمزق في وتر عضلة الفخذ الخلفية، الأمر الذي أدى لتراجع نتائج فريقه في ظل تألقه هجوميًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هدافو مباريات النصر والاتفاق

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة هدافي مباريات النصر والاتفاق، والتي تصدرها السهلاوي وبفارق هدف عن ثنائي العالمي، ريان بلال ونجمه المغربي الحالي عبدالرزاق حمدالله.

ويُعد الثنائي الأرجنتيني سيباستيان تيغالي وحمد الحمد هما هدافا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 أهداف لكل منهما.

النصر ضد الاتفاق

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.







شارك الخبر