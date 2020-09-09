عبدالرزاق حمدالله يحلم بتجاوز الـ30 هدفًا

المواطن - مروة نبيل

يسعى المغربي عبدالرزاق حمدالله لمواصلة هز الشباك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبدالرزاق حمدالله والهدف الـ30

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بمستوى عبدالرزاق حمدالله هذا الموسم، موضحة أنه اللاعب الوحيد الذي نجح في هز الشباك خلال 6 مباريات متتالية.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المهاجم المغربي تمكن من تسجيل 10 أهداف خلال آخر 6 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابعت شبكة الإحصائيات الشهيرة: “عبدالرزاق حمدالله قد يصبح أول لاعب في التاريخ يسجل +30 هدفاً في موسمين متتاليين في الدوري السعودي للمحترفين (حالياً سجل 28 هذا الموسم)”.

النصر ضد الاتفاق

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.







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