السومة وغريب يقودان الأهلي ضد الاستقلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش عن تشكيل الراقي في مباراة الأهلي ضد الاستقلال الإيراني المقرر انطلاقها، بعد قليل.

الأهلي ضد الاستقلال

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الاستقلال الإيراني، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وقبل مباراة اليوم، ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالراقي التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي، في بطولة دوري أبطال آسيا 2020؛ كمتصدر مجموعته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الراقي في مباراة اليوم كالتالي؛ محمد العويس، هاني الصبياني، طلال العبسي، محمد آل فتيل، سعيد المولد، حسين عبدالغني، يوسف الحربي، ماركو مارين، هيثم عسيري، عبدالرحمن غريب وعمر السومة.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة اليوم كل من؛ محمد الربيعي، حسين المقهوي، يزيد البكر، أحمد بصاص، أحمد النخلي، مازن أبو شرارة، فهد مجرشي ومحمد البصاص.

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